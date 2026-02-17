İngiltere’den sosyal medya reformu hamlesi: 16 yaş altına erişim sınırı gündemde

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya şirketlerinin kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla yeni reformlar getirmeye hazırlandığını açıkladı. Starmer, hükümetin çevrim içi zararlı içerik ve bağımlılık yapan özelliklere karşı daha sert adımlar atacağını belirtti.

Starmer, özellikle 16 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı değerlendirdiklerini söyledi. Konuyla ilgili üç aylık bir istişare süreci başlatılacak ve çocukların çevrim içi güvenliği öncelikli olarak ele alınacak.

Çevrim içi güvenlikte reform vurgusu

Starmer, sosyal medya şirketlerinin yasa dışı içeriklere karşı daha sıkı sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, platformların “sonsuz kaydırma” gibi kullanıcıları bağımlı hale getiren özelliklerini sınırlamaları bekleniyor. Starmer, mevcut yasaların teknolojinin hızlı değişimine yetişemediğini ve bu nedenle daha hızlı yasal güncellemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Starmer, Labour Together adlı düşünce kuruluşunun gazetecilerle ilgili tartışmalı raporu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, konunun soruşturulacağını açıkladı. Hükümet, çevrim içi güvenlik yasalarını yapay zeka tabanlı sohbet botlarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Uzmanlar, Starmer’in bu adımlarının hem çocukların güvenliğini artıracağını hem de sosyal medya platformlarını daha sorumlu davranmaya zorlayacağını söylüyor. Ancak, erişim kısıtlamaları ve içerik denetimi tartışmaları hala kamuoyunda yoğun biçimde tartışılıyor.