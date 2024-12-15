İngiltere'den Suriye'ye 50 milyon sterlinlik yardım

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de ve Orta Doğu'da uzun vadeli güvenlik inşasına destek olmak için Suriye halkına yönelik 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 2,2 milyar lira) insani yardım desteği verileceği ifade edildi.

Yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları (STK) vasıtasıyla ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, Suriye'de kapsayıcı hükümet kurulması arzusu da vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki geçici yönetime insan haklarını koruması, insani yardımları engelsiz şekilde ulaştırması, kimyasal silahların güvenli şekilde ortadan kaldırılması, terör ve aşırıcılıkla mücadele çağrısı da yapıldı.

İngiltere'nin sağlayacağı yardımın Suriye dışında Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara yönelik olacağı da belirtilen açıklamada, yardımın 30 milyon sterlinlik kısmının Suriye içindeki projeler için kullanılacağı vurgulandı.

Kalan 20 milyon sterlinlik yardımın Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar için kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) Suriye'deki çalışmaları için 120 bin sterlinlik (yaklaşık 5,3 milyon lira) ek destek verileceği de bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin 2012'den bu yana Suriye, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'daki Suriyeliler için 4,3 milyar sterlinlik yardım yaptığı da hatırlatıldı.

Yardımların hedefi sağlık hizmetleri, çocuk ve kadınların korunması ile temiz su gibi alanlar olacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı David Lammy, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının Suriye için fırsat olduğunu belirtti.

Lammy, "Suriye halkını yeni bir yol çizdikleri bu dönemde, önce 50 milyon sterlinlik yeni gıda, sağlık ve insani yardım desteğiyle, sonra da Suriye'nin geleceğinde daha iyi bir yönetimi güvence altına almak için diplomatik olarak çalışarak desteklemeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds da açıklamasında, Suriye'deki insani duruma değinerek, "Bu hızlı yardım, acil sağlık hizmeti ve gıda gibi önemli alanlarda yardıma ihtiyaç duyan Suriyelilere destek olacak, yerinden edilmiş Suriyeli çocuklara psikososyal ve eğitim desteği sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

STK'ler vasıtasıyla yapılacak yardımlarda ise hedef, acil sağlık hizmeti, mobil sağlık hizmetleri ile desteğe ihtiyacı olan çeşitli sektörler olacak.