İngiltere'den Türk şirkete Rusya yaptırımı

İngiltere, aralarında bir Türk şirketin de bulunduğu 46 kişi ve kuruluşu, Rusya yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti.

"Putin'in savaş makinesini" finanse etmek, tedarikte bulunmak ve Rusya'nın Ukrayna'yı hukuksuzca işgalini desteklemek gerekçeleriyle açıklanan yaptırım listesinde Belarus, Çin, Sırbistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'dan şirketler bulunuyor.

Listede, Rusya'ya askerî ekipman ve parça ihraç eden tedarikçiler, Rus silah üreticileri ve savunma ithalat şirketlerinin yanı sıra Rus paralı asker grubu Wagner'e destek verdiği belirtilen üç kişi ile G7'nin Rus petrol ihracatına getirdiği yaptırımların etkisini hafifletmek üzere Rusya tarafından kullanılan dört "gölge filo" operatörünün bulunduğu bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Başbakan Rishi Sunak'ın geçen hafta telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e verdiği "sarsılmaz destek" taahhüdü hatırlatılarak yaptırımların, Putin'in ordusunu söz konusu ülkelerdeki tedarik zincirleri yoluyla donatma kabiliyetine darbe indireceği ve savaşı sürdürmek için ihtiyacı olan kaynaklardan mahrum bırakacağı kaydedildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşlar şu şekilde açıklandı:

Rus silah sanayisinden, insansız hava aracı ve füze parçalarının tasarım ve üretimiyle bağlantılı, kilit önemdeki elektronik parçaların ithalat ve tedarikinde faal olan 31 birey ve kuruluş,

Rus ordusuna tedarikte bulunan üçüncü ülkelerden şirketler: Belarus'tan JSC Display Design Bureau, Sırbistan'dan Avio Chem şirketi, Özbekistan'dan Mvizion şirketi, Türkiye'den Smart Trading Limited Şirketi, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co. ve Xinghua Co., limited şirketleri. Türk şirketin Rusya'ya tedariki yasak olan Batılı elektronik ürünlerin tedarikinde rol oynadığı kaydedildi.

Wagner Grubu ile bağlantılı üç kişi ve kuruluş: Rusich Military Group

Petrol yaptırımlarıyla bağlantılı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden dört şirket.

Açıklanan yaptırımlarla eşzamanlı olarak Ulusal Suç Ajansı, bankalar ve diğer şirketlere, Rusya yaptırımlarının delinmesi sürecindeki işlemler ve müşteri davranışlarıyla ilgili şüphe uyandırıcı temel özellikleri içeren bir kılavuz yayımladı. İngiliz mali kuruluşları ve sanayisinden şüpheli her tür etkinliği ihbar etmeleri istendi.

Amerika Birleşik Devletleride Rusya'ya yaptırımlar kapsamında son aylarda Türkiye'den şirketleri yaptırım listesine dahil etmişti. Türkiye ise Birleşmiş Milletler kararlarıyla uygulamaya koyulmamış yaptırımları uygulama yükümlülüğü bulunmadığı gerekçesiyle Batılı ülkelerin Rusya yaptırımlarına katılmamıştı. ABD ve AB, Türkiye'nin Rusya yaptırımlarının delinmesinde rol oynamaması için son aylarda Ankara'ya yönelik uyarıları artırmıştı.