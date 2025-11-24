İngiltere'nin başkenti Londra’ya turist vergisi geliyor: Nasıl işleyecek?

Londra Belediye Başkanı Sadik Khan’ın uzun süredir talep ettiği düzenlemenin hayata geçmesi halinde, başkentte uygulanacak turist vergisiyle yıllık yaklaşık 240 milyon sterlin gelir elde edilebileceği öngörülüyor.

Londra’nın 2024 yılında 89 milyon geceleme kaydettiği belirtiliyor.

G7’de tek istisna İngiltere

G7 ülkeleri arasında turist vergisini yerel düzeyde uygulamaya engel koyan tek ülke İngiltere.

İskoçya ve Galler’de ise farklı modellerle konaklama vergisi yürürlüğe girdi.

Galler’de 2026’dan itibaren turistlerden gecelik 1,30 sterlin alınacak.

Nasıl işleyecek?

BBC'nin haberine göre Greater London Authority (GLA) tarafından hazırlanan çalışmada, G7 ülkelerindeki üç uygulama öne çıkıyor: Yüzde oranıyla kesilen vergiler, tüm rezervasyonlar için sabit ücret ve konaklama türüne/starlara göre değişen modeller.

New York ve Toronto yüzde üzerinden vergi alırken, New York yılda 493 milyon sterlin topluyor. Tokyo ise sabit ücret alıyor ancak yılda yalnızca 35 milyon sterlin gelir elde edebiliyor.

İngiltere’de Fransa ve İtalya’daki gibi ulusal bir “yıldızlı otel sınıflandırma sistemi” olmadığı için Londra’ya yüzde ya da sabit miktar modeli öneriliyor.

GLA’nın 2017’deki tahminine göre günlük 1 sterlinlik vergi 91 milyon sterlin, yüzde 5’lik vergi ise 240 milyon sterlin gelir sağlayabilir.

Ziyaretçi sayısında düşüş beklenmiyor

Çalışmada, benzer şehirlerdeki uygulamalarda ziyaretçi kaybının yaşanmadığı, popüler destinasyonlarda turistlerin vergilere karşı daha az duyarlı olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomiye ve altyapıya katkı

Turist vergisinin gelirinin doğrudan yerel yönetimlere bırakılması halinde ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve iş ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Toronto’nun gelecek yılki Dünya Kupası öncesi oranı artırdığı örneği anımsatıldı.

Sektör tepkili

İngiltere Konaklama Endüstrisi Birliği Başkanı Kate Nicholls, düzenlemeye tepki gösterdi. Nicholls, “Bu yalnızca yabancıları değil, Londra’ya iş için, aile ziyareti için ya da konserlere gelen İngilizleri de etkileyecek. Zaten yüzde 20 KDV ödüyoruz. Bu, verginin üzerine vergi demek. İnsanlar ayaklarıyla oy verir; ziyaretçiler azalırsa Londra ekonomisi de zarar görür” dedi.

Yerel yönetimler destekliyor

Westminster Belediye Lideri Adam Hug, “Gündüz nüfusu 1 milyonun üzerinde, gece nüfusu 200 bin. Hizmetlerin yükünü yerel vergi mükellefleri çekiyor. Konaklama vergisi bu dengeyi düzeltir” diye konuştu.

Southwark ve Brent belediyeleri de uygulamanın yanında.

Londra Belediye Başkanı’nın sözcüsü, “Uluslararası şehirlerdeki gibi mütevazı bir turist vergisi ekonomimizi güçlendirir, büyüme sağlar ve Londra’nın küresel konumunu pekiştirir” ifadesini kullandı.