İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer, kabinesindeki ilk isimleri açıkladı

İngiltere'de dün yapılan genel seçimin ardından, bugün yeni başbakan Keir Starmer görevi devraldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Muhazafakar Parti'nin ve lideri Başbakan Rishi Sunak, bugün istifa ettiğini açıkladı. Başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada Sunak, "Özür dilerim. Elimden geleni yaptım ama siz hükümetin değişmesi gerektiğine dair net bir sinyal gönderdiniz" dedi.

Kral 3. Charles'a istifasını sunmak üzere Buckingham Sarayı'na gideceğini söyleyen Sunak, "Öfkenizi ve hayal kırıklığınızı duydum ve bunun sorumluluğunu alıyorum" diye konuştu. Sunak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa edeceğini belirtti.

Sunak, "Eşime ve güzel kızlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme hizmet edebilmem için yaptıkları fedakarlıklar için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizin başbakanınız olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum. Bu dünyanın en iyi ülkesi" ifadelerini kullandı.

Rishi Sunak, Kral 3. Charles'a istifasını verdi ve eşi Akshata Murty ile Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı.

Daha sonra İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles tarafından resmi olarak hükümeti kurmaya ve başbakan olmaya davet edildi.

Kral 3. Charles'la görüşmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer Başbakanlık konutu önünde ilk konuşmasını yaptı.

Bundan sonraki süreçte siyasetin kamuya hizmet edeceğine söz veren Starmer, "Ülkemiz değişim için oy verdi. Hepinizi bu hükümete katılmaya davet ediyorum. Acil olan işlerimiz var ve bugünden başlıyoruz" diye konuştu.

Eski başbakan Rishi Sunak'a teşekkür ederek başlayan Starmer, ülkedeki yaraları, güven eksikliğini sözlerle değil, eylemlerle iyileştireceğini söyledi.

Starmer, "Kamuya hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu kabul ederek bugünden başlayabiliriz" dedi.

Değişimin zaman alacağını ancak İngiltere'yi yeniden inşa edeceğini belirten Starmer, "İşçi Partisi'ne oy vermiş olun ya da olmayın, size doğrudan sesleniyorum. Hükümetim size hizmet edecek. Siyaset iyilik için bir güç olabilir. Bunu göstereceğiz. Önce ülke, sonra parti" ifadelerini kullandı.

Kabinenin ilk isimleri açıklandı

İngiltere'de Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen yeni Başbakan Keir Strarmer kabinesindeki ilk isimleri açıkladı.

Başbakanlık Ofisi tarafından anons edilen ilk isim Angela Rayner oldu. Rayner, Başbakan Yardımcılığına atandı.

Rachel Reeves, İngiltere'de Maliye Bakanlığına atanan kadın oldu.

David Lammy ülkenin yeni Dışişleri bakanı; Yvette Cooper da içişleri bakanı olarak atandı.

İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı ise John Healey oldu.