İngiltere/Reeves: Hürmüz boğazı için planın olmaması hayal kırıklığı yaratıyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kısmen kapatmasının ardından ABD ve İsrail’den bu duruma yönelik bir plan gelmemesini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Reeves, İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo ile birlikte Madrid’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, 2Çok öngörülebilir olan Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından ne yapılacağına dair bir planın olmaması hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.