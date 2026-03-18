  1. Ekonomim
  2. Dünya
  İngiltere/Reeves: Hürmüz boğazı için planın olmaması hayal kırıklığı yaratıyor
Takip Et

İngiltere/Reeves: Hürmüz boğazı için planın olmaması hayal kırıklığı yaratıyor

İngiltere Maliye Bakanı Reeves, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere karşı ABD ve İsrail’den net bir plan gelmemesini eleştirerek, bu durumun öngörülebilir bir risk karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere/Reeves: Hürmüz boğazı için planın olmaması hayal kırıklığı yaratıyor
Takip Et

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kısmen kapatmasının ardından ABD ve İsrail’den bu duruma yönelik bir plan gelmemesini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Reeves, İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo ile birlikte Madrid’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, 2Çok öngörülebilir olan Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından ne yapılacağına dair bir planın olmaması hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

İran, ABD-İsrail'in petrol rafinelerine saldırılarına misilleme olarak bölgedeki petrol tesislerini vuracağını bildirdiİran, ABD-İsrail'in petrol rafinelerine saldırılarına misilleme olarak bölgedeki petrol tesislerini vuracağını bildirdiDünya
Hürmüz’de trafik sert daraldıHürmüz’de trafik sert daraldıDünya
ABD Başkanı Trump, destek vermeyen ülkelere seslendi: AptallarABD Başkanı Trump, destek vermeyen ülkelere seslendi: AptallarDünya

 