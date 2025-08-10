  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
Takip Et

İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı

İngiltere ordusuna ait F-35 savaş uçağı, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
Takip Et

4 Ağustos'tan bu yana Japonya ile ortak askeri tatbikat gerçekleştiren İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, sabah saatlerinde Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Kyodo News'e göre, olayda yaralanan olmazken pistin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle uçakların iniş ve kalkışında aksamalar yaşandı.

Uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi, arızanın ne olduğuna dair ise detay paylaşılmadı.

İngiltere ve Japonya orduları, 4 Ağustos'tan bu yana ortak askeri tatbikat düzenliyor.

ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçakları, güvenilirlik ve bakımla ilgili sorunları nedeniyle zaman zaman tartışmalara konu oluyor. Bu uçaklar, 2018'den bu yana 10'dan fazla ciddi kaza yaptı.

Global Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke olduGlobal Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke olduEkonomi
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandıBrezilya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandıDünya
Benzine indirim gelecek mi? İşte 10 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 10 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem

 

Dünya
Wall Street Journal: Çin, üst düzey diplomatını gözaltına aldı
Wall Street Journal: Çin, üst düzey diplomatını gözaltına aldı
Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?
Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?
Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak
Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
IMF'den Türkiye raporu: Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
Arap Birliği acilen toplanıyor: Etkin katılım çağrısı yapıldı
Arap Birliği acilen toplanıyor: Etkin katılım çağrısı yapıldı