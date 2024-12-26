İniş yapan bir uçağın tekerlek bölmesinde ceset bulundu

202 numaralı uçuş salı sabahı Chicago'daki O'Hare havaalanından kalkışını gerçekleştirdi ve öğleden sonra Maui'deki Kahului havaalanına indi.

United Airlines şirketi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişinin iniş takımlarına nasıl ve ne zaman girdiğinin henüz belli olmadığı, iniş takımlarına yalnızca Boeing 787-10 uçağının dışından erişilebildiğini söyledi.

Şirket, kolluk kuvvetleriyle birlikte soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

Ölen kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.