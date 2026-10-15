İnmek için tur gemisinden denize atladı, 20 saat sonra yüzerken bulundu

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, El Salvador vatandaşı kadının cumartesi günü Zakintos adası yakınlarında İyon Denizi'nde seyreden Odyssey of the Seas gemisinde seyahat ettiğini ifade etti.

Arama çalışmalarına destek veren MSC Rossella III adlı kargo gemisi, kadını karanlık sularda parlak turuncu can simidinin içinde fark etti.

Geminin yetkilileri uyarması üzerine olay yerine gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi, halat atarak kadını güvenli bir şekilde tekneye çekti.

Psikiyatrik değerlendirme talep edildi

Bir sahil güvenlik sözcüsü, kadının yetkililere gemiden inmek istediği için atladığını söylediğini ve denizde 20 saat kaldığını belirtti.

Yunanistan Sahil Güvenliği, kadının kurtarıldıktan sonra Katakolo limanına götürüldüğünü ve savcının psikiyatrik değerlendirme talep etmesi üzerine yerel bir hastaneye nakledildiğini aktardı.

Geçen yıl benzer bir olay yaşandı

Olay, geçen yıl Porto Riko'nun San Juan kentinde bir adamın yaklaşık 17 bin dolarlık kumar borcundan kaçmak amacıyla Royal Caribbean'a ait Rhapsody of the Seas gemisinden atlamasını akıllara getirdi.

Atlayıştan sağ kurtulan yolcu Jey Gonzalez-Diaz, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza görevlileri tarafından gözaltına alındı.