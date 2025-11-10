İnşaat işçisiydi milyarder oldu şimdi hayat sıkıcı geliyor

Fortune (ABD), Wingstop UK’nin kurucu ortağı Tom Grogan’ın dikkat çeken açıklamalarına yer verdi.

Şirketinin çoğunluk hissesini 400 milyon sterline, yani yaklaşık 532 milyon dolara satan Grogan, servetin kendisine beklediği tatmini vermediğini söyledi. Genç girişimci, “Yedi yıl boyunca tek hedefiniz başarı oluyor. Satış gerçekleştiğinde ise bir boşluk hissediyorsunuz. Para o boşluğu doldurmuyor” ifadelerini kullandı.

Grogan’ın hikayesi, 20’li yaşlarında inşaat işçiliği yaparken girişimciliğe adım atmasıyla başladı. Bugün 57 restoranlık bir zincir haline gelen marka, ona büyük bir servet kazandırdı. Ancak Grogan, servet yönetmenin iş kurmaktan tamamen farklı bir beceri olduğunu vurguluyor: “Artık iş kurmuyoruz, parayı yönetiyoruz. Bu tamamen başka bir dünya.”

Girişimci, lüks araçlar, gösterişli evler yerine stratejik yatırımlara odaklanmayı tercih ediyor. Hâlâ ev kiraladığını belirten Grogan, “Hızlı arabalar yerine bir sonraki adımı düşünmekle meşgulüm” diyor.

“Dinlenmek sıkıcı”

Grogan’a göre servet, insanı özgür kılıyor ama amaç duygusunun yerini alamıyor. “Sadece dinlenmek sıkıcı. Plajda oturarak yaşayamam” diyen girişimci, yeni bir iş kurmaya hazırlandığını ancak yeme içme sektörüne geri dönmeyeceğini açıkladı.

Benzer bir deneyimi Airbnb CEO’su Brian Chesky de yaşamıştı. Fortune’ın hatırlattığı üzere, şirketin halka arzı sonrası milyarder olan Chesky, bunun hayatındaki “en hüzünlü dönem” olduğunu söylemişti. Chesky, çocukluktan beri başarı ve paranın tüm sorunları çözeceğine inandığını ancak bunun bir yanılsama olduğunu ifade etmişti.