İnsani aranın ikinci gününde 187 yardım tırı Gazze'ye ulaştı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, uzlaşı kapsamında Mısır Kızılayından insani yardımların teslim alınmaya devam edildiği belirtildi.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Kasım Cumartesi günü 187 tır dolusu insani yardımın teslim alındığı, yardımların gıda, içme suyu, tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluştuğu ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.