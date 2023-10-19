İnsanlık harekete geçmeli

Gazze'deki hastane saldırısının ardından dün İsrail ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Biden yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği patlamadan Hamas'ı sorumlu tuttu. Olayın ardından yapılan açıklamalarda saldırıların durması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve insanlığın harekete geçmesi yönündeki çağrılar öne çıktı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından dün İsrail ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Biden yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği patlamadan Hamas'ı sorumlu tuttu. Saldırının ardından pekçok ülke ve uluslararası kuruluştan saldırıyı ve İsrail’i kınayan açıklamalar gelirken, yapılan açıklamalarda saldırıların durması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve “insanlığın harekete geçmesi” yönündeki çağrılar öne çıktı. Patlama nedeniyle üzgün ve öfk eli olduğunu söyleyen Biden "Benim gördüklerime bakılacak olursa patlamayı diğer taraf gerçekleştirmiş, siz değil. Ancak emin olmayan birçok kişi var, dolayısıyla yapacak, üstesinden geleceğimiz çok fazla şey var" dedi. Biden, Washington'un İsrail'e kendini savunması için gereken her şeyi sağlayacağını belirtirken Netanyahu da Biden'ın "savaş döneminde İsrail’i ziyaret eden ilk başkan" olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı'na teşekkürlerini sundu.

Vahim sonuçlar doğurabilir

Biden'ın İsrail ve bölge ülkelerine ziyaretinin gerilimi azaltması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması çabalarına destek olması bekleniyordu, ancak Arap liderlerin hastane saldırısının ardından Biden ile önceden planlanan acil durum zirvesini iptal etmeleri “ABD başkanının diplomatik misyonuna zarar verdiği” yorumlarına neden oldu. Gazze Şeridi'ni 12 gündür ağır biçimde bombalayan İsrail önceki gece gerçekleşen hastane saldırısının Filistinli İslami Cihat örgütünün fırlattığı bir roketten kaynaklandığını iddia ederken, Filistinli örgüt ise bu iddiayı reddetti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke hastane saldırısını kınarken, Rusya ve BAE, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne insani yardımın sağlanması için çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını veto etti.

Sisi Necef Çölü’nü adres gösterdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ise Filistinlilerin zorla yer değiştirmeleri gibi bir uygulamanın gerçekleşemeyeceğini söyledi. Sisi, Filistinlilerin "militanlar halledilene kadar" İsrail'deki Necef Çölü'ne yerleştirilebileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle çocuk ölümlerinde büyük çapta artış olacağından endişe edildiğini açıkladı. ABD’de Texas’tan New York’a kadar çok sayıda merkezde toplanan binlerce kişi hastaneye gerçekleştirilen saldırıyı protesto ederken, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griff iths,"Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor" ifadesini kullandı.

İran'ın İsrail'e petrol dahil "tam ambargo" çağrısı karşılık bulmadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere petrol ambargosu dahil İsrail'e yönelik "tam ambargo" çağrısında bulundu. Abdullahiyan İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarını belgelemek ve bu suçların faili İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasına zemin hazırlamak için İİT bünyesinde bu konuyla ilgili hukuk ekibi oluşturulması gerektiğini kaydetti. İranlı Bakan, İİT üyesi ülkeler tarafından İsrail'e karşı petrol ambargosu dahil "tam ambargo" uygulanması ve İsrail'in büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Genel Sekreter Taha ise İsrail'in saldırılarına son vermek için ortak tavır alınması gerektiğini belirtti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+’ın ise, İran'ın İsrail'e petrol ambargosu uygulanması çağrısının ardından olağanüstü bir toplantı düzenlemeyi veya hemen eyleme geçmeyi planlamadığı açıklandı.

Filistin Ticaret Birlikleri Federasyonu'ndan destek çağrısı

Filistin Ticaret Birlikleri Federasyonu, savaş durumunun küresel bir dayanışma ile sona erebileceğinin vurgulandığı bir çağrı ile tüm vicdan sahibi insanlardan destek beklediğini bildirdi. Çağrıda, “Filistinli sendikalar İsrail'le silah ticaretini, tüm fonları ve askeri araştırmaları durdurmaları çağrısında bulunmaktadır. Sizlerden, adaletsizlik karşısında sesinizi yükseltmenizi ve harekete geçmenizi istiyoruz. Bu soykırıma varan durum ancak Filistin halkıyla küresel dayanışmanın kitlesel olarak artmasıyla önlenebilir” ifadeleri kullanıldı.

Halk, kuyulardan çıkan kirli suyu içiyor, enerjisi kesilen fırınlar ekmek yapamıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı sonrası insani kriz derinleşirken elektrik, yakıt tedarikinin sağlanamaması nedeniyle su, kanalizasyon ve çöp temizliği gibi halk sağlığını yakından ilgilendiren işlemlerin gerçekleştirilememesi, enkazdaki cesetlerin salgın tehdidi oluşturması ciddi boyutta bir sağlık ve çevre felaketini de gündeme getirdi. Kanalizasyon suları sokaklara akarken temiz içme suyuna erişemeyen bölge halkı, bombardımanların gölgesinde su ve gıda sıkıntısıyla mücadele ediyor. Enerji tedariğinin kesilmesinin ardından pekçok fırın da ekmek üretemiyor. Bölgede bulunan bir fırın çalışanı "Bu fırında biz odun ateşi kullanıyoruz. Gazze'deki insanlar 60 yıl geriye gönderildi, İsrail hiçbir şey bırakmadı" şeklinde konuştu.

Altyapı çöktü, hiçbir ihtiyaç giderilemiyor

* Tek elektrik santralinin yakıtı bitti, su, gaz yok, jeneratör olsa da yakıt bulmak mümkün değil

* Uydu görüntülerinde Gazze’de binaların neredeyse 1/3’i yıkılmış, kalanların da çoğu kullanılamaz durumda

* Gazze halkı, dünyayla iletişimi sürdürmek için telefonlarını şarj edecek enerjiyi bulmakta büyük zorluklar çekiyor

* Internet hizmeti kısıtlı, Telefon hatları sıkıntılı

* Her gün 20 bin kişi İsrail’e çalışmaya gidiyordu artık gidemiyor

* İçme suyu tükendi, fırınlar durma noktasında un yok

* Evlere su götürmek için depoların önlerinde kuyruk var. Su sadece güneye ve çok az veriliyor. Elektrik olmadığından pompalama sıkıntılı.

* Halk ATM'lerden bütün parasını çekmeye çalışıyor, para çekilebilse de bir şeyler satın almak için ürün yok Satılan ürünler adetle veriliyor

* İnsanların, özellikle çocukların ruh sağlığı ciddi şekilde bozuluyor, insanlar sokaklarda uyuyor

* Morglarda yer olmadığından cansız bedenler dondurma kamyonlarında veya dışarıda bekletiliyor, ceset torbası sıkıntısı var

* Enkazların altında hala canlı olan binlerce insana ekipman olmadığından ulaşılamıyor.

* Doktorlar yakıt olmadığından aciliyet sırasına göre hasta seçiyor

* Yaklaşık 500 bin insan BM’nin gıda dağıtım merkezleri tarafından sağlanan yiyecek yardımlarına erişemiyor.

* Çocuklar, hastalar, yaşlılar, hamile kadınlar ve engelliler tahliye edilemiyor.

* Mezarlıklarda yeni ölenleri defnedilecek yer kalmadı.

* 423.000'den fazla insan yerinden edildi, 270.000'den fazlası UNRWA barınaklarında

* Kan bulunamıyor, ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

* Elektrik olmaması kalp, böbrek ve kanser hastalarını doğrudan risk altına sokuyor

* BM Nüfus Fonu'na göre şu anda Gazze'de çok sayıda hastane bombalandığı için 50.000 hamile kadın sağlık tesislerine erişemiyor.

* Hava saldırıları başta kümes hayvanları olmak üzere besi hayvanlarına ve tarım arazilerine de doğrudan zarar verdi. İsrail'in, Karem Abu Salem sınır kapısını kapatması, çiftlik hayvanları için yem geçişini de durdurdu.

* Gazze Bayındırlık Bakanlığı'na göre en az 7.000 konut yıkıldı, 4.887 konut ise oturulamaz hale geldi

* Bölgenin kalan son tuzdan arındırma tesisi kapatıldı, bu da deniz suyunun artık tatlı suya dönüştürülemeyeceği anlamına geliyor.