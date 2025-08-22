"Intel ABD hükümetine yüzde 10 hisse vermeyi kabul etti"

Intel, Trump'ın duyurusu hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak grubun hisseleri öğleden sonraki işlemlerde yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.



Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD hükümetinin Intel'de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberlerin sorulması üzerine Trump, "Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma." dedi.

Trump, Intel'in rakiplerine kıyasla geride kaldığını belirterek, konuyu Intel CEO'su Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini anlattı. Başkan Trump, "Biliyor musun, bence ABD'ye Intel'in yüzde 10'u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi." ifadelerini kullandı.

2024 yılı Intel'e 13 milyar dolar zarar eklemişti

Financial Times'ın aktardığına göre Intel üretim faaliyetleri için dış müşteri bulmakta zorlanıyor ve çip üretim işletmesi milyarlarca dolar kaybediyor. 2024 yılında 13 milyar dolar işletme zararı bildirdi.

Intel ile yapılan anlaşma, Nvidia ve AMD ile yapılan anlaşmanın ardından geldi. Bu anlaşmaya göre, bu iki şirket, elde edilen gelirin bir kısmını Washington'a aktarmaları koşuluyla Çin'de daha gelişmiş yapay zeka işlemcileri satmalarına izin verilmişti.