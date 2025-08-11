Intel CEO'su Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

  1. Ekonomim
Intel CEO'su Lip - Bu Tan'ın, bugün Beyaz Saray'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Başkan Donald Trump'ın geçen hafta görevden alınması için yaptığı çağrının ardından bugün Beyaz Saray'ı ziyaret edecek.

WSJ'nin haberine göre, Tan'ın Trump ile bir araya gelerek profesyonel geçmişini tartışması ve Intel'in ABD hükümeti ile işbirliği yapabileceği yolları önermesi bekleniyor.

Trump, Çinli firmalarla olan bağları nedeniyle çıkar çatışması yaşadığı iddiasıyla Tan'ın derhal istifasını talep etmişti. Başkan, Intel'in yaşadığı zorluklar sırasında Tan'ın liderliğine ilişkin endişelerini dile getirmişti. Çinli bir Amerikalı yönetici olan Tan, bazıları Çin ordusuyla bağlantılı olan Çinli üretim ve çip şirketlerine yaptığı yatırımlar nedeniyle incelemelerle karşı karşıya kaldı.

