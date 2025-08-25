Intel'den Trump anlaşmasına karşı uyarı

Yarı iletken üreticisi Intel, ABD hükümetinin şirketin yüzde 10 hissesini almasına ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde anlaşmanın risklerine işaret etti.

Söz konusu bildirimde, ABD hükümetinin önemli bir hissedar olması nedeniyle şirketin ülke dışındaki faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Geçen yıl şirketin gelirinin yüzde 76'sının ABD dışındaki satışlardan kaynaklandığı aktarılan bildirimde, ABD hükümetinin şirketin hissedarı olmasının Intel'i diğer ülkelerde ek düzenlemelere, yükümlülüklere ya da kısıtlamalara tabi hale getirebileceği kaydedildi.

Bildirimde, ABD hükümetinin bir şirkette önemli bir hissedar konumuna gelmesiyle ilgili örneklerin azlığı göz önüne alındığında tüm olası sonuçların öngörülmesinin zor olduğu belirtildi.

Yatırımcılardan, çalışanlardan, müşterilerden, tedarikçilerden, diğer iş veya ticari ortaklardan, yabancı hükümetlerden veya rakiplerden gelebilecek olumsuz tepkiler olabileceğine işaret edilen bildirimde, hisse alım işlemine veya başka konulara ilişkin dava süreçleri ile şirketin artan kamuoyu veya siyasi denetime maruz kalmasının da söz konusu olabileceği ifade edildi.

ABD, Intel'in yüzde 10 hissesini almıştı

Başkan Donald Trump yönetimi, geçen hafta ABD'nin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurmuştu.

Trump, anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirterek, "ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Intel'den yapılan açıklamada da Trump yönetimiyle ABD'nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için "tarihi" bir anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel'in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilmişti. Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adeti hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı aktarılan açıklamada, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği kaydedilmişti.

Ayrıca açıklamada, hükümetin hissesinin, daha önce Intel'e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "CHIPS ve Bilim Yasası" kapsamında tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği belirtilmişti.

Trump bugün yaptığı açıklamada da ABD için böyle anlaşmalar yapmaya devam edeceğini belirtmişti.