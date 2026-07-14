Intellexa, casus yazılım programını Yunanistan'a sattığı iddiası

"Predator" isimli casus yazılım programı ile Yunanistan'da çok sayıda kişinin cep telefonlarının takip altına alınmasını konu alan davada, mağdurların avukatı Zaharias Kesses ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sürece ilişkin açıklama yaptı.

Kesses, davada yargılanan ve hakkında hapis cezası verilen "Intellexa" firmasının kurucusu, eski İsrail ordusu mensubu Dilian'ın İsrail mahkemelerinde yaptığı açıklamaya ulaştığını aktardı.

Buna göre, Dilian, İsrail mahkemesine verdiği ifadede casus programı Yunanistan devleti mercilerine sattığını ve satışın yasal olduğunu, bundan sonra programın hukuka aykırı kullanımıyla kendisinin ilgisinin olmadığını savundu.

Kesses ise İsrail mahkemelerine yapılmış bu beyanı Yunanistan Temyiz Mahkemesine sunacaklarını belirterek, Dilian veya Intellexa'dan 5 üst düzey yöneticinin ifadelerine başvurmak üzere Yunanistan'a getirilmesini talep etti.

Dinleme skandalı

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

İçlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve dönemin Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Dinleme skandalı kapsamında aralarında eski İsrail ordusu mensubu bir kişinin de bulunduğu 4 kişi hakkında, şubat ayında hapis cezası verilmişti.

Mahkeme dördünü de özel görüşmelere yasalara aykırı olarak erişim sağlamak, gizlilik ve veri koruma yasalarını ihlal etmekle suçlu bulmuştu.

Yargılanan 4 kişi hakkında 126 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş ancak bunun infaz edilecek kısmının 8 yıl olacağı belirtilmişti.

Dilian'ın iş ortağı Sara Aleksandra Fayssal Hamou, Intellexa'nın ortakları ve idarecilerinden Felix Bitzios ile Predator isimli programı satın alan Yunan Krikel firmasının sahibi Yannis Lavranos da ceza almıştı.