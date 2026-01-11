International Living raporu: Yaşam maliyetinin düşük olduğu 11 ülke

International Living’in yeni raporu 2026’da Dünyada Yaşamak İçin En Ucuz Yerler'i öne çıkardı.

International Living’in yönetici editörü Jennifer Stevens, “Buradaki temel fikir, en iyi fiyat-performans sunan yerlerde daha az parayla daha iyi yaşayabileceğinizi ortaya koymak.

İnsanların gerçekten konforlu ve kolay bir yaşamın ne kadara mal olacağını anlamalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Bu listedeki 11 ülke, International Living’in 2026 Küresel Emeklilik Endeksi’nde Yaşam Maliyeti kategorisinde en yüksek puanları aldı.

Oksijen'in derlediği rapor; iklim, sağlık hizmetleri, yaşam tarzı ve daha fazlası gibi faktörlere göre emeklilik destinasyonlarını değerlendiriyor.

International Living’in raporunu farklı kılan şey metodolojisi: Yaşam maliyeti sıralamaları, her destinasyonda yaşayan saha muhabirlerinden derlenen verilerle oluşturuluyor.

Stevens “Bu, genel ve kalabalık kaynaklı verilere dayanmıyor. Beğendiğimiz bir toplulukta maliyetlerinizin gerçekte ne olacağına dair gerçekçi bir fikir vermek için tasarlandı” dedi.

İşte listede yer alan 11 ülke:

Sri Lanka

International Living’e göre bekar biri Sri Lanka’da ayda yaklaşık 1.100–1.250 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 1.400–1.650 dolar harcıyor. Daha da ucuza yaşamak mümkün: Bazı yabancılar aylık bütçelerinin yaklaşık 1.000 dolar olduğunu bildiriyor. Uzun dönem kira bedelleri, konuma ve plaja yakınlığa bağlı olarak genellikle 400–700 dolar arasında değişiyor.

Vietnam

International Living’e göre bekar biri Vietnam’da ayda yaklaşık 1.100–1.300 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 1.450–1.750 dolar harcıyor.

Uzun dönem kira bedelleri, şehre ve semte bağlı olarak genellikle 350–650 dolar arasında. Günlük harcamalar genel olarak oldukça düşük. Yerel yemekler birkaç dolara mal oluyor, toplu taşıma ucuz ve tren ya da düşük bütçeli havayollarıyla yurt içi seyahat kolay ve hesaplı.

Vietnam’ın en büyük şehirlerinde bile birçok yabancı, modern konfordan ya da aktif bir sosyal hayattan vazgeçmeden ucuza yaşayabildiğini söylüyor.

Tayland

International Living’e göre bekar biri Tayland’da ayda yaklaşık 1.200–1.400 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 1.600–1.900 dolar harcıyor. Uzun dönem kira bedelleri, konuma ve konut tipine bağlı olarak 450–800 dolar arasında değişiyor.

International Living, bazı kıyı bölgelerinde plaja birkaç dakika mesafede, aylık 500 doların altında eşyalı evler bulmanın hala mümkün olduğunu belirtiyor.

Günlük harcamalar da oldukça uygun. Mobil internet ve veri ucuz, yerel yemekler birkaç dolara bulunabiliyor ve ulaşım bütçeyi zorlamıyor.

Bali

International Living’e göre bekar biri Bali’de ayda yaklaşık 1.200–1.400 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 1.650–1.950 dolar harcıyor. Uzun dönem kira bedelleri, konum, evin büyüklüğü ve plaja yakınlık ya da daha yerel bir mahalle tercihinize göre 600–1.000 dolar arasında değişiyor.

Günlük küçük ekstralar şaşırtıcı derecede erişilebilir: Dışarıda yemek yemek ucuz (özellikle yerel warung’larda), ev yardımcısı bulmak yaygın ve masaj gibi wellness hizmetleri oldukça hesaplı. Bu da günlük rutininize küçük lüksleri kolayca eklemenizi sağlıyor.

Malezya

International Living’e göre bir çift Malezya’da ayda yaklaşık 2.500 dolar ile rahatça yaşayabiliyor; yaşam tarzına ve konuma bağlı olarak birçok kişi daha da az harcıyor.

Havuz, spor salonu, güvenlikli site ve otopark gibi olanaklara sahip modern dairelerin kirası, özellikle Penang’da, genellikle ayda 900 doların altında.

Dışarıda yemek ucuz, eğlence masrafları düşük ve sağlık hizmetleri hem kaliteli hem de uygun fiyatlı. Rutin bir doktor muayenesi 50 dolara kadar düşebiliyor ve uzun bekleme süreleri yok.

Malezya’daki günlük yaşam genellikle kolay, konforlu ve düşük stresli olarak tanımlanıyor; bu da ülkeyi daha az harcayarak iyi yaşamak isteyen yabancılar için Güneydoğu Asya’daki en cazip uzun vadeli merkezlerden biri yapıyor.

Ekvador

International Living’e göre bekar biri Ekvador’da ayda yaklaşık 1.200–1.450 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 1.750–2.050 dolar harcıyor.

Konut maliyetleri özellikle cazip: Uzun dönem kiralar genellikle, çoğu eşyalı olmak üzere, 450–750 dolar arasında. Uygun fiyatlı toplu taşıma, hesaplı sağlık hizmetleri ve taze ürünlerin çok düşük fiyatlara satıldığı yerel pazarlar sayesinde günlük harcamalar düşük kalıyor.

Ayrıca birçok kasabadaki ılıman iklim nedeniyle ısıtma ya da klima ihtiyacı olmaması, fatura giderlerini minimumda tutuyor.

Kolombiya

International Living’e göre bekar bir yabancı Kolombiya’da ayda yaklaşık 1.200–1.450 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 1.750–2.050 dolar harcıyor. Konut maliyetleri oldukça cazip; uzun dönem kiralar, şehir ve semte bağlı olarak genellikle 450–800 dolar arasında.

Sağlık hizmetleri önemli bir çekim noktası: Özel hastaneler modern ve uygun fiyatlı, yabancılar ise ABD maliyetlerinin çok altında aylık primlerle Kolombiya’nın ulusal sağlık sistemine erişebiliyor. Dışarıda yemek, ulaşım ve eğlence ucuz olduğundan, fazla harcamadan sosyal ve kaliteli bir yaşam sürmek kolay.

Yunanistan

International Living’e göre bekar biri Yunanistan’da ayda yaklaşık 1.600–1.850 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 2.050–2.350 dolar harcıyor. Konut maliyetleri genellikle ayda 700–1.100 dolar arasında; büyük turistik merkezlerin dışında kiralar belirgin şekilde daha düşük.

Günlük harcamalar da Avrupa standartlarına göre makul: Market alışverişi, toplu taşıma ve dışarıda yemek ABD’ye kıyasla çok daha ucuz; sağlık hizmetleri ise hem kaliteli hem de uygun fiyatlı.

İtalya

International Living’e göre, bekar bir yabancı İtalya’da ayda yaklaşık 1.800–2.050 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 2.300–2.650 dolar harcıyor. Konut maliyetleri genellikle ayda 800–1.300 dolar arasında; kırsal bölgelerde ve daha az bilinen yerlerde fiyatlar çok daha düşük.

Özellikle yerel alışveriş yapıp bir İtalyan gibi yerseniz, yiyecek ve günlük harcamalar ABD’ye göre daha düşük olabiliyor. Sağlık hizmetleri de önemli bir artı: İtalya’nın ulusal sağlık sistemi oldukça saygın, yaygın ve uygun fiyatlı; birçok yabancı bunu düşük maliyetli özel sağlık hizmetleriyle destekliyor.

Meksika

International Living’e göre bekar biri Meksika’da ayda yaklaşık 1.500–1.800 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 2.100–2.450 dolar harcıyor.

Uzun dönem konut kiraları genellikle ayda 600–1.000 dolar arasında değişiyor; ancak plaj önü, tarihi şehir merkezi ya da daha yerel bir mahalle tercihinize göre fiyatlar büyük farklılık gösterebiliyor.

Stevens “Karayipler’deki Cozumel adasında yaşayan muhabirimiz, şehrin en iyi mahallesindeki tek yatak odalı dairesi için ayda sadece 500 dolar kira ödüyor" dedi.

Nikaragua

International Living’e göre bekar biri Nikaragua’da ayda yaklaşık 1.300–1.550 dolar ile rahatça yaşayabilirken, bir çift genellikle 1.850–2.150 dolar harcıyor. Uzun dönem konut kiraları genellikle ayda 400–700 dolar arasında; özellikle gözde sahil bölgeleri dışında çok iyi fırsatlar bulunabiliyor.

Günlük harcamalar dikkat çekici derecede düşük. Ayda 2.000 dolara yakın harcayan birçok yabancı, havuz, açık alan ve sık sık dışarıda yemek gibi olanaklarla çok iyi yaşadığını söylüyor.