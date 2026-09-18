iPhone 18 Pro lansmanına grev şoku: Apple çalışanları sahadan ses yükseltti

Teknoloji devi Apple'ın en yeni modeli iPhone 18 Pro'nun küresel çapta satışa sunulduğu Cuma günü, İtalya'daki mağaza çalışanları iş koşullarını protesto etmek amacıyla grev kararı aldı. Ülke genelinde faaliyet gösteren 17 Apple mağazasındaki 1.600'den fazla çalışanı kapsayan grev eylemi, teknoloji devinin en önemli satış günlerinden birinde gerçekleşti.

Mağaza önlerinde protesto hatları kuruldu

Filcams CGIL, Fisascat CISL ve Uiltucs sendikalarının organize ettiği eylemler kapsamında mağaza önlerinde grev hatları oluşturuldu. Milano şehir merkezinde yer alan ikonik cam küp tasarımlı Apple mağazasının önünde toplanan onlarca çalışan; kırmızı bayraklar, düdükler ve çıngıraklarla seslerini duyurmaya çalıştı. Müşterilerin cihaz satın almak için sıra beklediği anlarda gerçekleşen protestoda sendika temsilcileri, şirketin kamuoyu imajına dikkat çekerek taleplerini görünür kılmak için özellikle lansman gününü seçtiklerini belirtti.

Apple cephesinden ilk açıklama geldi

Yaşanan protesto eylemlerine ilişkin açıklamada bulunan bir Apple sözcüsü, mağazaların hizmet vermeye devam ettiğini duyurdu. Şirket temsilcisi, perakende ve çevrimiçi mağazaların açık olduğunu ve müşterileri her zamanki gibi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Apple, lansman kapsamında 1.489 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunduğu iPhone 18 Pro'nun yanı sıra geçen hafta ilk katlanabilir akıllı telefonu Duo'yu da tanıtmıştı.

Sendikalar iş koşullarının iyileştirilmesini istiyor

Sendikalar tarafından yapılan açıklamalarda, yeni cihaz lansmanlarının perakende personeli üzerinde aşırı iş yükü oluşturduğu ve iş tanımlarının belirsizleştiği vurgulandı. Çalışma koşullarının giderek kötüleştiğine dikkat çeken temsilciler; kadroların genişletilmesi için ek işe alım yapılmasını, belirli süreli sözleşmelerin süresiz hale getirilmesini ve talep eden yarı zamanlı çalışanlara çalışma saatlerini artırma hakkı tanınmasını talep ediyor.