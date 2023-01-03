iPhone City’de üretim kapasitesi yüzde 90’a ulaştı

Apple’ın Çin’deki üretim ortağı Foxconn Technology Group, dünyanın en büyük iPhone fabrikası iPhone City’de üretim kapasitesini yüzde 90 seviyesine ulaştırdı.

Henan Daily gazetesinin Foxconn yöneticisi Vic Wang'a dayandırdığı haberine göre, Foxconn'un Zhengzhou kentindeki fabrikası pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından yaklaşık 200 bin işçiyle faaliyetlerine geri döndü. Fabrikanın hızlı geri dönüşü, ülkede Yeni Ay Yılı alışveriş sezonu yaklaşırken Apple'ın üretimleri için iyiye işaret olarak değerlendiriliyor.



Salgındaki son dalga, iPhone 14 Pro ve Pro Max cihazlarının büyük çoğunluğunu üreten iPhone City’de de ciddi bir karmaşaya neden olmuştu. Kasım ayında ülke genelinde binlerce işçi, katı Covid kısıtılamalarına karşı çıkarak protestolar düzenledi.

Bloomberg News'in bildirdiğine göre, Apple sürecin bir sonucu olarak üretimde 6 milyon adete yakın kayıp yaşayacaktı. Foxconn bu kısıtlamaların çoğunu geçen ay kaldırdı ve hem yeni hem de mevcut çalışanlar için teşvikler verdi. Şirketin söz konusu politikasının üretim ve istihdama olumlu yansıdığı değerlendiriliyor.