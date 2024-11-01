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iPhone'dan sonra Google'da Endonezya'da yasaklandı

Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi Endonezya, iPhone yasağının ardından şimdi de Google’a yönelik bir adım attı. Ülkede Google’ın Pixel telefonlarının satışı yasaklandı.

Haber Merkezi
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iPhone'dan sonra Google'da Endonezya'da yasaklandı
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Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi olan Endonezya, Google’ın Pixel telefonlarının satışını durdurma kararı aldı. Karara gerekçe olarak Google cihazlarının yerel içerik gereksinimlerini karşılamaması gösterildi.

Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Febri Hendri Antoni Arief, bu yıl kişisel gönderiler veya kabin bagajı yoluyla ülkeye yaklaşık 22 bin cihazın girmiş olmasına rağmen, Google Pixel telefonlarının Endonezya'da ticaretinin yasadışı kabul edildiğini belirtti.

Google, yasağın yeniden değerlendirilmesi için Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile bir görüşme talebinde bulundu.

Apple ürünlerine de yasak getirilmişti

Endonezya, daha önce yatırım taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Apple'ın bazı ürünlerine de yasak getirmişti. Sonbaharda piyasaya sürülen iPhone 16 ve Watch Series 10 gibi modellerin ülkede satışı ve kullanımı yasaklanan ürünler arasında yer alıyor.

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