  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. iPhone’larda yeni dönem: Dijital pasaport özelliği geliyor
Takip Et

iPhone’larda yeni dönem: Dijital pasaport özelliği geliyor

Apple, kullanıcıların ABD pasaportlarını dijital biçimde iPhone’larına ekleyebilmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
iPhone’larda yeni dönem: Dijital pasaport özelliği geliyor
Takip Et

Apple, ABD pasaportlarını dijital olarak iPhone'a eklemeyi mümkün kılacak yeni bir özellik geliştirdi.

Apple yeni dijital kimlik özelliğinin güvenli, özel verileri koruyan ve REAL ID standartlarına uygun şekilde tasarlandığını belirtiyor. Kullanıcılar bu özelliği havalimanlarında uygulamalarda internet sitelerinde ve mağazalarda yaş ve kimlik doğrulama amacıyla da kullanabilecek.

Dijital pasaport uygulamasına önce, ABD’de başlanacak

Apple’ın açıkladığı bilgilere göre dijital pasaport özelliği ilk aşamada yalnızca ABD pasaportlarıyla uyumlu olacak. Şirket bu konuda başka ülkelere dair bir açıklama yapmadı. Ancak ilerleyen dönemlerde özelliğin farklı ülkelere genişletilmesi bekleniyor.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre, dijital pasaport özelliği iOS 26 ile uyumlu olacak. iOS 26 iPhone 11 ve daha yeni iPhone modelleriyle çalışıyor. Apple böylece kimlik doğrulama süreçlerini dijital ortama taşıyarak iPhone kullanıcılarına resmi belgeleri dijital cüzdan üzerinden yönetme imkanı sunacak.

Şirket bu yeniliği ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Money20/20 USA konferansında duyurdu. ABD bu konuda bayrağı taşıyacak ülke olsa da, Apple’ın bu tutumu artık iPhone ile pasaport göstermeyi başka ülkeler için de devreye alacağının bir kanıtı. Şu anda Apple Wallet'ta resmi kimlik desteği 12 eyalette ve Porto Riko'da, yani ABD ehliyet sahiplerinin yaklaşık üçte birinde kullanıma sunuldu.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta: En ucuz bilet ne kadar?Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışta: En ucuz bilet ne kadar?Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış sürecek, sıcaklıklar düşecek! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış sürecek, sıcaklıklar düşecek! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı: Sındırgı'da yıkılan binalar dron ile görüntülendiSındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendiGündem

 

Dünya
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Gazze’de su krizi ve dev atık yığını Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor
Gazze’de su krizi ve dev atık yığını Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor
ABD’de federal çalışanlardan çağrı: Hükümet kapanmasını artık bitirin!
ABD’de federal çalışanlardan çağrı: Hükümet kapanmasını artık bitirin!
Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem!
Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem!
Beyaz Saray: Japonya Başbakanı Takaichi, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecek
Beyaz Saray: Japonya Başbakanı Takaichi, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecek
Beyaz Saray, Joel Rayburn'ün Dışişleri Bakan Yardımcılığı adaylığını geri çekti
Beyaz Saray, Joel Rayburn'ün Dışişleri Bakan Yardımcılığı adaylığını geri çekti