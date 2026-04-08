  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Takip Et

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fotoğraf: Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin
Takip Et

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gelişmenin bölgedeki gerilimi azaltarak güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın krizlerin çözümüne yönelik bölgesel ve uluslararası tüm girişimleri desteklediği vurgulanarak, diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

Taraflara ateşkese tam bağlı kalmaları ve yeni bir gerilime yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaları çağrısında bulunulan açıklamada, anlaşmazlıkların temel nedenlerinin ele alınmasının ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca Irak'ın dengeli diplomasi yaklaşımını sürdüreceği belirtilerek, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe katkı sunma kararlılığı ifade edildi.

Rusya: ABD-İran çatışmasında sağduyu kazandı ancak çatışmalar devam edebilirRusya: ABD-İran çatışmasında sağduyu kazandı ancak çatışmalar devam edebilirDünya
AB: ABD-İran ateşkesinin ardından diplomatik çabaların sürmesi gerekiyorAB: ABD-İran ateşkesinin ardından diplomatik çabaların sürmesi gerekiyorDünya
Almanya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıAlmanya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıDünya
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesten memnunBM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesten memnunDünya