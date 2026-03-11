Irak Başbakanı Sudani: "Irak topraklarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz"



Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani, görüşme sırasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek, Irak'ın İran'ı hedef alan çatışmalara karşı olduğunu belirtti. Bölge güvenliği için diyalog çağrısında bulunan Sudani, ülkesinin topraklarını İran’a saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini söyleyerek, İran'ı hedef alan askeri faaliyetleri kınadıklarını ve bölge halklarının güvenliğini tehdit eden her türlü savaşa karşı olduklarını vurguladı.

Irak'ın egemenliğine yönelik hassasiyetini dile getiren Sudani, "Irak hükümeti, İran'ın güvenliğini ve egemenliğini önemsemektedir. Herhangi bir tarafın veya şahsın Irak topraklarını İran'a saldırı düzenlemek için topraklarımızın kullanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade eden Irak Başbakanı, çözüme güç kullanarak değil, barışçıl yollardan ulaşılabileceğine inandıklarını söyledi. Irak topraklarına yönelik son dönemde artan saldırıların ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu söyleyen Sudani, bu durumun Irak'ın savaşı durdurma yönündeki diplomatik çabalarını baltaladığını kaydetti.

Pezeşkiyan ise Irak'ın anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanımını reddeden tutumunu takdirle karşıladığını belirterek, Bağdat hükümetine bölgesel istikrarı koruma çabaları nedeniyle teşekkür etti.