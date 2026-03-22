  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak Başbakanı Sudani: İstihbarat Teşkilatı saldırısının arkasında çarpık ve yıkıcı bir zihniyet var
Takip Et

Irak Başbakanı Sudani: İstihbarat Teşkilatı saldırısının arkasında çarpık ve yıkıcı bir zihniyet var

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasına düzenlenen saldırının arkasında "çarpık ve yıkıcı bir zihniyet" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak Başbakanı Sudani: İstihbarat Teşkilatı saldırısının arkasında çarpık ve yıkıcı bir zihniyet var
Takip Et

Irak Başbakanı ​​​​​​​Sudani, saldırıya uğrayan binayı ziyaret ederek incelemelere bulundu.

Burada konuşan Irak Başbakanı, saldırıyla ilgili kapsamlı ve titiz bir soruşturma yürütülmesi talimatını verdiğini, saldırının arkasındaki sorumluların tespit edilip kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Saldırıyı gerçekleştirenleri "korkak bir grup" olarak nitelendiren Sudani, "bu suçun arkasında çarpık ve yıkıcı bir zihniyet var." ifadesini kullandı.

Bağdat’ın merkezinde bulunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası insansız hava aracı İHA ile hedef alınmış, saldırıda 1 subay hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

