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Irak Başbakanı Sudani: Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımları tamamlandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımlarının tamamlandığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Irak Başbakanı Sudani: Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımları tamamlandı
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta bir programda yaptığı konuşmada, Kalkınma Yolu Projesi'nin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ı "açık bir ülkeye" dönüştüreceğini ifade eden Sudani, "Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımları tamamlandı. Kalkınma Yolu'nun tamamlanması için 5 yıla ihtiyacımız var." dedi.

Kalkınma Yolu'na ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısının üçüncüsünün kasım ayında yapılacağını belirten Sudani, projesinin yönetilmesi için bir komite oluşturulması konusunda çalışma hazırlamaya başladıklarını aktardı.

Sudani, "Irak topraklarının tamamı güvenlik güçlerimizin kontrolünde bulunuyor. Kalkınma Yolu'nu güvence altına alacak kapsamlı bir planın hazırlanması talimatı verdik." şeklinde konuştu.

Kalkınma Yolu Projesi

Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.

Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.

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