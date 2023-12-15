Irak Başbakanı Sudani: Stratejik planımızı Erdoğan’la imzalayacağız

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Rudaw TV’nin canlı yayınına katıldı. Irak’ın en büyük sorunlarından birinin iklim değişikliği ve kuraklık olduğunu dile getiren Başbakan Sudani, bu konuda geçmişten beri hükümetlerin stratejik planları hayata geçiremediğini söyledi.

Sudani, “Plan su yönetimiyle ilgili, çünkü bahsettiğim tüm sorunların yanı sıra bu bizim sorunumuz. İklim değişikliği ve komşu ülkelerin tavrı ayrıca suyun nasıl yönetileceği konusunda da sorunlarımız var” dedi.

“Stratejik plan hazırladık”

İran ve Türkiye’nin su politikalarının Irak’ın tamamını etkilediğini kaydeden Sudani, “Herkesi temin ederim ki, bir stratejik plan hazırladık ve bunu önümüzdeki yakın dönemde Bağdat ziyaret edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı ile birlikte imzalamayı umuyoruz” diye konuştu.

ABD’nin Irak’taki varlığının iki ülke arasındaki işbirliğine dayalı olarak IŞİD’e karşı mücadele kapsamında devam ettiğini anlatan Sudani, “İki yıldır ABD'li dostlarımıza söylediğimiz şey uluslararası koalisyonun çekilme zamanının geldiği ve buna artık ihtiyacımızın olmadığıydı. Onlar da bunu kabul ettiler. Hem Başkan Trump hem de Başkan Biden, muharip güçlerinin burada kalmasına son vereceklerini ve hükümetle anlaşma temelinde sadece bazı danışmanlarını bırakacaklarını açıkladılar. Biz hükümetin talebi üzerine Irak topraklarındayız dediler, gerçekten de onlar bizim talebimiz üzerine buradalar” dedi.

Sudani,ırak’ta ABD Büyükelçiliğine ve askeri üslerine saldıranlara karşı sert tedbirleri alacaklarına vurgu yaptı. hükümet görevini yerine getirme konusunda son derece ciddidir” ifadelerini kullandı.