Irak Başbakanı tarih verdi: Milisler lağvediliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkedeki silahlı yapılanmaların tasfiyesine yönelik kararlı bir yol haritası paylaştı. Hükümetin meşru güvenlik organları dışında kalan tüm grupları lağvetmeyi hedeflediğini belirten Zeydi, nihai silahsızlanma tarihi olarak 30 Haziran 2027'yi işaret etti.

Başlangıç için üç aylık eylemsizlik dönemi

Öngörülen plan doğrultusunda ilk aşamada taraflar arasında 90 günlük geçici bir eylemsizlik süreci uygulanacak. Bu süre zarfında ilgili grupların her türlü eylemden uzak durması, ABD güçlerinin de bu yapılara karşı operasyon gerçekleştirmemesi hedefleniyor. Güvenli geçiş döneminin ardından silah teslim süreçleri ve lağvetme prosedürleri kademeli olarak devreye sokulacak.

Ordu ve polis teşkilatına katılım imkânı

Süreç dâhilinde lağvedilecek grupların bağımsız yapılar olarak mevcudiyetlerini sürdürmelerine izin verilmeyecek. Bireysel başvuru koşuluyla, gruba mensup kişilerin devletin resmi güvenlik güçlerine entegrasyonu sağlanacak. Başbakan Zeydi, kamu otoritesinin tam anlamıyla tesis edilmesinin ve yolsuzlukla mücadelenin ulusal bir öncelik olduğunu dile getirdi.