Irak: Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı başlayacak
Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatın başlayacağını duyurdu. Abdulgani, ihracatın ilk etapta 185 bin varil olacağını belirtti.
Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlanacağını söyledi.
Abdulgani, ülkenin güneyindeki petrol sahaları ziyareti sırasında yerel basına açıklamalarda bulundu.
İlk etapta 185 bin varil ihracat yapılacak
İlerleyen saatlerde SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına başlanacağını ifade eden Abdulgani, bunun ilk etapta 185 bin varil olacağını belirtti.
Abdulgani, bunun federal bütçede belirtilen kapasiteye ulaşana kadar kademeli olarak artırılacağını ifade etti.
Maliyeti 16 dolar olarak belirlenmişti
Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.
Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.