Irak Cumhurbaşkanlığı: PKK'nın silah bırakması dönüm noktasıdır

Irak Cumhurbaşkanlığından terör örgütü PKK'nın silah bırakma adımına ilişkin açıklama yapıldı.

"Uzun vadeli barış ve istikrar için önemli bir dönüm noktasıdır"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, PKK'nın onlarca yıldır süren silahlı çatışmaları ve sayısız sivilin hayatına mal olan güvenlik ihlallerini sona erdirme yolunda önemli ve tarihi bir adım olan silahsızlanma sürecini başlatma duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, daha istikrarlı ve güvenli bir geleceğin yolunu açmakta ve bölge genelinde barış ve yapıcı iş birliği umutlarını güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanlığı, tüm tarafların güvenliği sağlama, egemenliğe saygı gösterme ve tüm toplulukların meşru haklarını destekleme konusunda tam bir kararlılık göstermesinin önemini vurgulamaktadır. Bu, uzun vadeli barış ve istikrarı sağlama çabalarında önemli bir dönüm noktasıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Diyalog, ortaklık ve karşılıklı anlayışla yeni bir sayfa açıldı"

Açıklamada, "Irak Cumhurbaşkanlığı bu adımı tümüyle desteklemekte ve ortak tarihimizde acı dolu bir sayfayı kapatıp diyalog, ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde yeni bir sayfa açarak başarılı olmasını sağlamaya yönelik tüm çabalara katkıda bulunma kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir" denildi.

"Irak ve Türkiye ikili ilişkilerini güçlendirecek"

Açıklamada ayrıca bu adımın Irak ve Türkiye arasında karşılıklı saygı, ortak çıkarlar, bölgesel güvenlik ve refah için ortak bir vizyon üzerine kurulu ikili ilişkileri güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.

PKK Irak'ta silah bırakmıştı

Terör örgütü PKK'lı ilk grup, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye ilinde silah bırakmıştı.