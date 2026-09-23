Irak Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu'nda Avrupalı ülkeleri çifte standartla suçladı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında hitap eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Avrupalı ülkelerin küresel krizler ve insan hakları konularındaki tutumunu eleştirdi. Hüseyin, Birlik üyesi ülkelerin bölgesel meselelerde çifte standartlı bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun üst düzey oturumlarında kürsüye çıkan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, uluslararası gündemdeki krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Iraklı diplomat, konuşmasında özellikle Avrupalı devletlerin küresel meselelere ve insani krizlere yaklaşım biçimini hedef aldı.
Avrupalı ülkelerin yaklaşımına doğrudan eleştiri
Bakan Hüseyin, Avrupalı aktörlerin farklı coğrafyalarda yaşanan insani trajedilere ve hukuk ihlallerine eşit mesafede yaklaşmadığını vurguladı. Batılı ülkelerin benimsediği bu seçici tutumun uluslararası hukuka ve küresel adalet anlayışına zarar verdiğine dikkat çekti.
Bölgesel barış ve eşit ilkeler vurgusu
Konuşmasının devamında Ortadoğu ve çevresindeki güvenlik risklerine değinen Irak Dışişleri Bakanı, kalıcı barışın sağlanması için tüm ülkelerin uluslararası hukuk kurallarını ayrım gözetmeksizin uygulaması gerektiğini belirtti. Hüseyin, çifte standartlı politikalardan vazgeçilmesi çağrısını yineledi.