Irak Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu'nda Avrupalı ülkeleri çifte standartla suçladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun üst düzey oturumlarında kürsüye çıkan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, uluslararası gündemdeki krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Iraklı diplomat, konuşmasında özellikle Avrupalı devletlerin küresel meselelere ve insani krizlere yaklaşım biçimini hedef aldı.

Avrupalı ülkelerin yaklaşımına doğrudan eleştiri

Bakan Hüseyin, Avrupalı aktörlerin farklı coğrafyalarda yaşanan insani trajedilere ve hukuk ihlallerine eşit mesafede yaklaşmadığını vurguladı. Batılı ülkelerin benimsediği bu seçici tutumun uluslararası hukuka ve küresel adalet anlayışına zarar verdiğine dikkat çekti.

Bölgesel barış ve eşit ilkeler vurgusu

Konuşmasının devamında Ortadoğu ve çevresindeki güvenlik risklerine değinen Irak Dışişleri Bakanı, kalıcı barışın sağlanması için tüm ülkelerin uluslararası hukuk kurallarını ayrım gözetmeksizin uygulaması gerektiğini belirtti. Hüseyin, çifte standartlı politikalardan vazgeçilmesi çağrısını yineledi.