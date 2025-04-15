Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin: Türkiye, bölgesel istikrarı sağlama çabalarında önemli ortak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye ile ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Terörle mücadele ve sınır yönetimi gibi ortak zorluklarla başa çıkmak için iş birliğini güçlendirmeye çalışıyoruz"

Hüseyin, Türkiye ile güvenlik ve ekonomik alanlarda ikili ilişkilerin geliştiğini ifade ederek, "Terörle mücadele ve sınır yönetimi gibi ortak zorluklarla başa çıkmak için iş birliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Ankara, bölgesel istikrarı sağlama çabalarında önemli bir ortak." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin, Suriye krizine ilişkin olarak da konuşarak, Suriye'nin istikrarının bölgenin genel istikrarı için kritik bir faktör olduğunu belirterek, dış müdahalelerin, özellikle de İsrail'in Suriye topraklarına yönelik sürekli saldırılarının durumu karmaşıklaştırdığını ve gerilimi artırdığını kaydetti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendiren Iraklı Bakan Hüseyin, Irak'ın Filistin halkının haklarını desteklediğini vurguladı.

İran-ABD müzakereleri

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran ve ABD müzakereleri konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, müzakerelerin savaş tehdidini ortadan kaldıracak bir ön anlaşmaya varılmasıyla sonuçlanmasını istediklerini ve her iki tarafın da müzakerelere devam etme konusunda istekli olduğunu ve bunun olumlu bir adım olduğunu ifade etti.