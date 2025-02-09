Irak Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkının meşru hakları ihlal ediliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulmasına ilişkin açıklamaları Irak’tan da tepki gördü. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun açıklamaları "provokatif" olarak nitelendirilerek şiddetle kınandı. Açıklamada, "Bu tür açıklamalar, Suudi Arabistan’ın egemenliğine açık bir saldırı niteliğindedir ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal etmektedir" denildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduklarını ve bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik her türlü müdahaleye karşı durduklarını belirtti. Herhangi bir ülkenin egemenlik ihlalinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak, Suudi Arabistan’ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.