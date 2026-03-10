Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki diplomatik misyonlara yönelik saldırıları kınadı

Bakanlık, diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerini hedef alan saldırıları güçlü şekilde kınayarak bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Irak’ın yabancı temsilciliklere yönelik saldırıları reddettiği vurgulanan açıklamada, bu misyonların korunmasının ülkenin uluslararası yükümlülükleri ve güvenlik kurumlarının temel sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Iraklı yetkili kurumların, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırı girişimlerini yakından takip ettiği belirtilerek, olaylara karışan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanmasının, bu kurumların çalışmalarını güvenli bir ortamda sürdürebilmesi açısından önemli olduğunu kaydederek, benzer saldırıların önlenmesinin Irak’ın diğer ülkelerle ilişkilerinin korunması açısından da gerekli olduğunu bildirdi.

Irak’ta özellikle ABD diplomatik misyonlarına son günlerde sık sık saldırılar düzenleniyor.