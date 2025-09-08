  1. Ekonomim
Irak, dondurulmuş tavuk ile tüm tavuk ürünleri ithalatını yasakladı

Irak hükümeti, yerli üreticiyi ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası kapsamında dondurulmuş tavuk ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığını duyurdu.

Irak hükümeti ithalat politikasına el attı. Irak Tarım Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada, dondurulmuş tavuk ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bildirildi.

Karar yayımlandığı tarihten 45 gün sonra yürürlüğe girecek

Açıklamada, kararın "Yerli üreticileri ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası çerçevesinde, Tarım Bakanı Abbas Cebir el-Maliki'nin sunduğu öneri doğrultusunda alındığı" kaydedildi. Bakanlar Kurulu Ekonomi Konseyi'nin kararı onayladığı belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara gerekli önlemleri alma imkanı tanımak amacıyla kararın, yayımlandığı tarihten 45 gün sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Resmi verilere göre Irak genelinde (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç) yaklaşık bin 200 tavuk çiftliği bulunuyor. Bu çiftliklerin yaklaşık 500'ü yumurta, 700'ü ise etlik piliç üretim tesislerinden oluşuyor.

