Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini yeniden uzattı

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının tüm sivil uçuşlara kapalı kalma süresini 72 saat daha uzattı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası iki haftayı aşan çatışmaların ardından, Irak hava sahası güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapalı tutulmaya devam edecek.

16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12:00 itibarıyla yürürlüğe giren uzatma kararı, 19 Mart Perşembe günü saat 12:00’ye kadar geçerli olacak.

"Geçici bir ihtiyati tedbir"

Yetkililer, alınan bu kararın bölgedeki sıcak gelişmelere paralel olarak "geçici bir ihtiyati tedbir" niteliğinde olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, hava sahasının durumunun güvenlik birimlerinin sürekli değerlendirmeleri doğrultusunda belirlendiği ve gelişmelerin seyrine göre kararın yeniden gözden geçirilebileceği ifade edildi.

28 şubat’tan bu yana uçuş yapılamıyor

Irak hava sahası, İran ile ABD ve İsrail arasında patlak veren savaş nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana sivil trafiğe tamamen kapatılmış durumda. Bölgedeki füze hareketliliği ve hava saldırıları riskine karşı alınan bu kararın, sivil havacılık güvenliğini koruma amacı taşıdığı altı çiziliyor.