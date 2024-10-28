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Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı

Irak, ülkedeki petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla Çin ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı
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Irak Petrol Bakanlığından Çin ile imzalanan anlaşmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'nin huzurunda Çinli şirketlerle petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi için nihai anlaşmalar imzalandı.

Geliştirme çalışmaları kapsamında, 800 ile 850 metreküp gaz ve 750 bin varil ham petrol olarak tahmin edilen günlük üretim kapasitelerinin artırılacağı belirtildi.

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