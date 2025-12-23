Irak, İran’dan gelen doğal gaz akışını tamamen durduğunu duyurdu

Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan Irak’a verilen doğalgazın tamamen kesildiğini duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA’nın aktardığı habere göre, İran kaynaklı doğalgaz akışı tamamen durdu. Bu kesinti nedeniyle Irak elektrik sistemi 4 bin ile 4 bin 500 megavat arasında enerji kaybı yaşadı.

Irak bağımlı bir ülke konumunda

Irak Elektrik Bakanlığı’nın ayrıca Petrol Bakanlığı ile koordinasyon halinde yerli alternatif yakıta başvurarak santrallerin beslenmesinin sağlandığı ve üretimin kontrol altında olduğu ifade edildi.

Irak, elektrik üretiminde büyük ölçüde doğalgaza bağımlı bir ülke konumunda bulunuyor. Ülkede üretilen elektriğin yaklaşık üçte biri, İran’dan ithal edilen doğalgazla çalışan santrallerden sağlanıyor.