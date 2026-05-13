Irak Meclisi yarın güven oylaması için toplanıyor
Irak Meclisi yarın hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'nin oluşturduğu kabine için güven oylaması gündemiyle toplanıyor.
Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Zeydi'nin oluşturduğu kabine üyeleri ile hükümet programının yarın güven oylamasına sunulacağı belirtildi
Irak Anayasası'na göre yeni hükümetin göreve başlaması için Başbakan adayının sunduğu Bakanlar Kurulu listesindeki bakanların Meclisten tek tek güvenoyu alması gerekiyor.