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Irak ordusu ile Peşmerge çatıştı: 3 ölü

Mahmur'daki üslerin kontrolü nedeniyle çıktığı iddia edilen Irak ordusu ile IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin çatışmasında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri arasında dün çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak haber ajansı INA'nın geçtiği habere göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve iki taraftan toplamda yedi kişinin yaralandığı belirtilerek, başbakanın olayın araştırılması için üst düzey bir komite kurulması talimatını verdiği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, 2 Peşmerge'nin öldüğü ve iki taraftan da çok sayıda yaralı olduğu kaydedilirken, çatışmanın terör örgütü PKK'nın Mahmur'da boşalttığını iddia ettiği üslerin kontrolü nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü.

 

 