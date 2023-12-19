Irak ordusuna ait helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Irak’ın Kerkük kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu bir pilot albay hayatını kaybederken bir asker de ağır yaralandı.
İHA
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Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Kerkük kentinde dün yapılan yerel seçimlerin güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen askeri helikopterin Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında düştüğü bildirildi.
Helikopterin kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada Pilot Albay Mervan Celal’in hayatını kaybettiği ve Binbaşı Ala Selman’ın ağır yaralandığı belirtildi.