Irak Petrol Bakanı Abdulgani: Ceyhan üzerinden petrol ihracatı yeniden başlayacak

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacağını bildirdi.

Ceyhan limanından petrol ihracatı başlıyor

Irak haber ajansı INA'nın haberine göre, Ghani Kerkük Valiliği'ndeki petrol istasyonları için bir dizi geliştirme ve rehabilitasyon projesinin açılışını yaptı. Bakan ziyareti sırasında bugün veya yarın Türkiye'nin Ceyhan limanı üzerinde petrol ihracatına yeniden başlanacağını vurguladı.

"İlk aşamada günde 80.000 varil petrol ihraç edilecek"

Bakan, "Kerkük Valiliği'ndeki petrol istasyonları için bir dizi geliştirme ve rehabilitasyon projesi açıldı. Bölgeyle varılan anlaşmanın ardından ilk aşamada günde 80.000 varil petrol ihraç ederek bugün veya yarın Türkiye'nin Ceyhan limanından petrol ihracatına yeniden başlayacağız." dedi.

2,5 yıldır Irak üzerinden petrol akışı yapılmıyor

Bakan, petrol istasyonundaki üretimi günde 25.600 varil artırabildiklerine işaret etti.

Irak-Türkiye petrol boru hattından yaklaşık 2,5 yıldan bu yana Irak üzerinden petrol akışı yapılmıyor. Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023 tarihinde petrol akışı durmuştu.