Irak saldırıların hedefinde: Erbil’de havalimanı ve ABD Başkonsolosluğu vuruldu

Yerel kaynaklar, İHA’ların Erbil Uluslararası Havalimanı ve ABD Başkonsolosluğu’nu hedef aldığını aktardı. İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Engellenen İHA’ların parçaları evlere isabet etti

Yerel kaynaklar, hava savunması tarafından düşürülen İHA’ların bazı yerleşim alanlarına düştüğünü söyledi. Erbil’e bağlı Habat ve Ankava bölgelerinde evlere isabet eden İHA parçaları maddi hasara yol açtı.

Eğitime ara verildi

Saldırıların ardından kapatılan ve bugün yeniden başlaması planlanan eğitime verilen aranın devam edeceği bildirildi. Erbil Valiliği, güvenlik durumu nedeniyle bugün için resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın ilkokuldan üniversitelere kadar tüm kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığı belirtildi. Dohuk Valiliği de bir açıklama yayınlayarak, 29 Mart’ta güvenlik durumu nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tahliye iddiaları yalanlandı

Erbil Valiliği, ABD Konsolosluğu çevresindeki bazı konutların, saldırılar nedeniyle tahliye edileceğine yönelik iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Kore Köyü, İspanyol Köyü, Öğretmenler Sitesi, İtalyan Köyü 2, Aram 1 ve 2 ile Mas bölgelerinin tahliye edileceği yönündeki söylentiler, asılsızdır" denildi.