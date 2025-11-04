  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak savaşının mimarlarından biriydi: Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti
Takip Et

Irak savaşının mimarlarından biriydi: Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti

2001-2009 yılları arasında George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti. Irak savaşının da mimarlarından biri olarak bilinen Cheney, “en güçlü başkan yardımcısı” olarak anılıyordu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak savaşının mimarlarından biriydi: Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti
Takip Et

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney 84 yaşında hayatını kaybetti.

Cheney’nin ölümü, ailesi tarafından salı günü yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

30 Ocak 1941’de Lincoln, Nebraska’da doğan Cheney, 2001–2009 yılları arasında Başkan George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Cheney, “en güçlü başkan yardımcısı” olarak anılıyordu.

Irak savaşının mimarlarından biri

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’nin güvenlik ve dış politika stratejilerinde kilit rol oynayan Cheney, Irak savaşı'nın da mimarlarından biri olarak biliniyordu. Cheney, Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğu iddialarını güçlü şekilde savunan isimlerin başında geliyordu.

Dünya
David Beckham'a "Sir" unvanı verildi
David Beckham'a "Sir" unvanı verildi
Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı
Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı
Sudan’da HDK, rehin aldığı sivilleri fidye karşılığı serbest bırakacak
Sudan’da HDK, rehin aldığı sivilleri fidye karşılığı serbest bırakacak
Stellantis, yangın riski nedeniyle 320 binden fazla aracı geri çağırdı
Stellantis, yangın riski nedeniyle 320 binden fazla aracı geri çağırdı
Merz'den dikkat çeken hamle: Suriye lideri Şara’yı Almanya'ya davet etti
Merz'den dikkat çeken hamle: Suriye lideri Şara’yı Almanya'ya davet etti
Makarnada bakteri alarmı: 6 kişi hayatını kaybetti
Makarnada bakteri alarmı: 6 kişi hayatını kaybetti