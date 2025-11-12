Irak seçimleri kim kazandı 2025? Irak seçim sonuçları Kasım 2025 konusu araştırılıyor. Ülke genelinde kurulan binlerce sandıkta oy kullanmak isteyen seçmenler soluğu okullarda aldı. Güncel seçim sonuçları da merak konusu oldu.

IRAK SEÇİMLERİ KİM KAZANDI 2025?

Irak’ta 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmış olan 329 sandalyeli parlamento seçiminde, ülke çapındaki seçmenlerin yaklaşık %55’i oy kullandı.

Irak'ta parlamento seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Salı günkü sandıklarda 10 milyon 898 bin 327 seçmenin oy kullandığı, seçmen katılımının ise yüzde 54'ü aştığı belirtildi.

Pazar günü yapılan özel oylamada 1 milyon 84 bin 289 askeri ve güvenlik görevlisinin de oy kullandığı, katılımın yüzde 82,5 olduğu, 26 bin 538 kayıtlı seçmenden 20 bin 527'sinin ise yüzde 77 oranında oy kullandığı belirtildi.

Komisyona göre, Irak parlamento seçimlerinde 21 milyon 404 bin 291 seçmenden 12 milyon 3 bin 143'ü oy kullandı ve genel katılım yüzde 55'in üzerine çıktı.

Seçim sonuçlarının oylamanın ardından 24 saat içinde açıklanması ve itirazların incelenmesinin ardından resmen teyit edilmesi planlanıyor.

IRAK SEÇİM SONUÇLARI KASIM 2025

Sandıklar yerel saatle 07.00'de (04.00GMT) açıldı ve herhangi bir uzatma yapılmadan 18.00'de (15.00GMT) kapandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şii es-Sudani, hükümetinin parlamento seçimlerini başarıyla organize ettiğini söyledi.

El Sudani, ABD'li sosyal medya şirketi X'te yaptığı açıklamada, "Büyük Irak halkımız bir kez daha istikrar ve ilerlemeye doğru kayda değer bir adım attı" dedi.

Seçimleri, "(Irak halkının) özgür anayasal iradesini ve devleti inşa etmeye ve kurumlarını güçlendirmeye devam etme kararlılığını temsil eden demokratik bir sistemin pekiştirilmesi" olarak nitelendirdi.

Seçimlerin yapılmasıyla birlikte, "Hükümet, yürütme programında yer alan en önemli taahhütlerden birini yerine getirmiş oldu" dedi.

Seçimlere 2 bin 247'si kadın olmak üzere toplam 7 bin 743 aday katıldı.

Mevcut parlamento dönemi 9 Ocak 2022'de başlamış olup dört yıl sürmektedir. Irak yasalarına göre, parlamento seçimlerinin mevcut yasama döneminin bitiminden en az 45 gün önce yapılması gerekmektedir.

Mevcut mecliste Şii partiler ve bloklar çoğunluğa sahip. Irak'ta iktidar geleneksel olarak ülkenin başlıca toplulukları arasında bölünmüş durumda: Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, başbakanlık Şiilere, parlamento başkanlığı ise Sünnilere ait.