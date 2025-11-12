  1. Ekonomim
Irak seçimlerinde katılım oranı yüzde 56 olarak kaydedildi

21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunan Irak'ta gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre oyların yüzde 99,98'inin sayımı bitti.

Komiserlik, söz konusu veriler ışığında katılım oranının da yüzde 56,11 olduğunu açıkladı.

Irak seçimlerinde katılım oranı yüzde 56 olarak kaydedildi - Resim : 1

Seçimlerde 7 bin 744 aday yarıştı

Ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisi'ne girebilmek için 7 bin 744 aday yarıştı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

