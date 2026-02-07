Irak, terör örgütü DEAŞ’ın 2 bin 250 mensubunu Suriye’den teslim aldı

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak’ın Suriye tarafından kara ve hava yoluyla 2 bin 250 DEAŞ mensubunu teslim aldığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ mensupları resmi ve yüksek güvenlikli merkezlere alındı

Güvenlik kaynaklarına göre, Irak tarafı bu teslimat öncesinde gerekli altyapı ve kapasite hazırlıklarını tamamladı. Sürecin, Irak güvenlik güçleri ile uluslararası koalisyon arasındaki koordinasyon kapsamında yürütüldüğü ve teslim alınan terör örgütü mensuplarının resmi ve yüksek güvenlikli merkezlerde tutulduğu bildirildi.

Maan, uzman ekiplerin teslim alınan DEAŞ mensuplarıyla ilgili ilk soruşturma ve risk düzeyine göre sınıflandırma işlemlerine başladığını, ifadelerin ise doğrudan yargı gözetiminde alındığını aktardı.

Irak yönetiminin yaklaşımında, Iraklılara karşı suç işleyen terör örgütü DEAŞ mensuplarının ülke içinde yargılanması temel ilke olarak öne çıkıyor. Yabancı uyruklu tutuklulara ilişkin diplomatik sürecin ise Dışişleri Bakanlığı üzerinden yürütüldüğü ifade ediliyor.

Maan, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerine teslim edilmesi sürecinin başlatılacağını, güvenlik güçlerinin dosya üzerindeki çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Irak makamları, Suriye’de tutuklu bulunan yaklaşık 7 bin terör örgütü DEAŞ mensubunun Irak’a sevkine yönelik planlamanın geçen ay itibarıyla devreye alındığını da hatırlattı.