Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Irak’ta ülkenin yeni cumhurbaşkanın seçilmesi için 329 sandalyeli Irak Meclisi’nde 223 milletvekilinin katılımıyla seçim oturumu başlatıldı. Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi, 329 sandalyeli meclisteki 223 milletvekilinin katılımıyla yasal çoğunluğun sağlandığını belirterek oturumu açtı. Gerçekleştirilen oturumun ilk turunda adaylardan hiçbirinin seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluk olan 220 oya ulaşamaması nedeniyle seçim sonuçlanmadı. İlk turda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi 208 oy alırken, bağımsız aday Müsenna Emin 17 oy, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuat Hüseyin 16 oy ve bağımsız aday Abdullah Muhammed el-Alyavi 2 oy aldı. Oturumun ilk turunda adaylardan hiçbirinin seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluk olan 220 oya ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci turda da devam etti.

İkinci turda ise 249 milletvekilinin katılımıyla KYB adayı Nizar Amedi, 227 oy alarak Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Söz konusu oturumda bağımsız aday Müsenna Emin 15 oy aldı, 7 oy ise iptal edildi.

Kasım 2025’te yapılan genel seçimlerin ardından mecliste gerçekleştirilecek oylamayla seçilen yeni cumhurbaşkanının, göreve başladıktan sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun adayını yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek zorunda olduğu biliniyor.

Barzani ve Maliki’den ortak boykot

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu, yeni cumhurbaşkanının seçileceği parlamento oturumuna katılmayarak oylamayı boykot etti.

Amedi, Irak’ta devlet kurumlarında farklı görevler üstlenirken, eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani ve eski Cumhurbaşkanı Fuat Masum’un dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü olarak görev yaptı. Amedi, daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetinde de görev alarak 2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı görevini üstlendi.