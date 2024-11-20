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Irak'ta 27 yıl sonra nüfus sayımı yapılıyor

Irak'ta 27 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapılmaya başlandı.

Haber Merkezi
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Irak'ta 27 yıl sonra nüfus sayımı yapılıyor
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İki gün sürecek sayım nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yarın da devam edecek. Sağlık ve güvenlik sektöründe çalışanlar ise sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

Ülkedeki genel nüfus sayımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsıyor.

Irak Planlama Bakanlığının, resmi olmayan sonuçları sayım işleri bittikten sonra açıklaması bekleniyor.

Irak'ta nüfus sayımı neden yapılmamıştı? 

Ülkede her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı gerçekleştirilememişti.

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