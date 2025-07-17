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Irak'ta AVM'de yangın: 61 kişi hayatını kaybetti (Video)

Irak’ın El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu en az 61 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Irak'ta AVM'de yangın: 61 kişi hayatını kaybetti (Video)
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Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezindeki yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AFP'nin son dakika haberine göre yangında can kaybı 61'e yükseldi.

Irak resmi haber ajans İNA’ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

Meyyahi, şehirde üç günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.

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