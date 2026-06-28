  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak’ta bazı milletvekilleri "yolsuzluk" gerekçesiyle gözaltına alındı
Takip Et

Irak’ta bazı milletvekilleri "yolsuzluk" gerekçesiyle gözaltına alındı

Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bazı milletvekilleriyle kamu görevlilerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak’ta bazı milletvekilleri "yolsuzluk" gerekçesiyle gözaltına alındı
Takip Et

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, gözaltılara dair bilgi verdi.

Kaynak, daha önce tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli’nin itirafları doğrultusunda yolsuzluk dosyaları kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile söz konusu itiraflarda adı geçen kamu görevlilerinin de bulunduğu aktarıldı.

Irak güvenlik güçleri, bu sabaha karşı Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de yolsuzluğa bulaştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekilini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Cumeyli ise haziran ayının başında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Bağdat'ta "yolsuzluk" operasyonu: 20 üst düzey isim gözaltına alındıBağdat'ta "yolsuzluk" operasyonu: 20 üst düzey isim gözaltına alındıDünya
ABD Başkanı Trump: Makul davranamayacağımız bir noktaya gelebilirizABD Başkanı Trump: Makul davranamayacağımız bir noktaya gelebilirizDünya
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Dana sucuk ve kıymada sakatat kullanmışlar!Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Dana sucuk ve kıymada sakatat kullanmışlar!Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi